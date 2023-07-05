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Из жизни

В Пензе дорожников вновь упрекнули в создании пробок

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Дорожников попросили думать о жителях Пензы и проводить ремонт на центральных улицах утром и вечером так, чтобы не провоцировать пробки.

Свою точку зрения высказал горожанин на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Пушкина - идет ремонт, и Бакунина - то же самое. Можно было по очереди это делать. Самое интересное: интенсивность у дорожников начинается утром и вечером. Нельзя, чтобы начинали часов с 10 и делали перерыв с 17:00 до 19:00? Или у нас экономия на сверхурочных?» - поинтересовался пензенец.

На обращение отреагировал представитель управления ЖКХ города. Он сообщил, что работы на улице Пушкина ведутся с 7:00 до 19:00, все соответствует ГОСТу.

«Мы просим проявить терпение к ремонтным работам и приносим извинения за временные неудобства», - добавил он.

В ответ пользователь спросил, о каком ГОСТе идет речь.

«Можно номер ГОСТа? Я думаю, что он принимался, когда машин было в разы меньше, и в некоторых случаях можно отступить от ГОСТа ради удобства горожан и в какой-то мере дорожных рабочих. Время работы изменить, делать перерывы в час пик», - возразил пензенец.

Ремонт улицы Пушкина стартовал в начале мая, а во второй половине месяца закрыли улицу Бакунина для обновления асфальтового покрытия. Срок окончания работ - 8 августа.

Пензенцы часто жалуются в соцсетях на то, что часы дорожного ремонта совпадают с обычным рабочим временем, поэтому загруженность улиц еще больше увеличивается, появляются заторы. В ответ представители ведомств сообщали, что таков распорядок труда бригад.

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