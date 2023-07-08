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Общество

Выявлена новая схема мошенничества с ключами от домофона

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Мошенники начали атаковать граждан в подъездах. Чтобы выманить деньги, они размещают объявления от имени управляющей компании.

О схеме аферистов рассказало издание «Газета.ru».

Злоумышленники предупреждают жильцов о якобы грядущей замене домофона. В объявлениях указываются ссылки или QR-код, ведущий на сайт, где можно заказать новые ключи.

«Фейковые сайты имеют предельно минималистичный дизайн. Они представляют собой лишь форму ввода, в которой требуется указать адрес и количество необходимых ключей по цене 300 рублей за штуку. Изредка этот перечень дополняется графой для номера телефона. Оплата услуг осуществляется посредством перевода денег на банковскую карту. Для придания достоверности размещены реквизиты реальной компании, занимающейся обслуживанием домофонов», - рассказали изданию эксперты, изучившие объявления мошенников.

Такие фишинговые сайты остаются невидимыми для систем защиты и способны долго приносить прибыль владельцам.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, гражданам посоветовали проявлять бдительность. Увидев информацию о каких-либо работах в доме, например замене домофона, ее лучше проверить, позвонив в управляющую компанию.

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