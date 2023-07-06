На ул. Бакунина начали укладывать финишный слой асфальта

Ремонт проезжей части на улице Бакунина завершается. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил глава Пензы Александр Басенко в Telegram.
Рабочие приводят в порядок 6 400 квадратных метров проезжей части и 3 600 - тротуаров.
«На участке от Плеханова до Кулакова подрядчик уже провел фрезерование проезжей части, устройство выравнивающего слоя покрытия, демонтировал и установил бортовой камень», - перечислил Александр Басенко.
6 июля стартовала работа над финишным слоем.
Асфальт на Бакунина начали укладывать еще во второй половине мая. Работы намеревались завершить в июне, но не получилось. Согласно контракту, дата окончания ремонта - 8 августа текущего года.
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