На ул. Бакунина начали укладывать финишный слой асфальта

06.07.2023 | 19:15

Ремонт проезжей части на улице Бакунина завершается. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил глава Пензы Александр Басенко в Telegram.

Рабочие приводят в порядок 6 400 квадратных метров проезжей части и 3 600 - тротуаров.

«На участке от Плеханова до Кулакова подрядчик уже провел фрезерование проезжей части, устройство выравнивающего слоя покрытия, демонтировал и установил бортовой камень», - перечислил Александр Басенко.

6 июля стартовала работа над финишным слоем.

Асфальт на Бакунина начали укладывать еще во второй половине мая. Работы намеревались завершить в июне, но не получилось. Согласно контракту, дата окончания ремонта - 8 августа текущего года.