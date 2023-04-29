Пензенцам напомнили о коварстве алкоголя на свежем воздухе

29.04.2023 | 10:57

В майские праздники многие жители Сурского края собираются на пикники с родными и близкими. В связи с этим в региональном минздраве напомнили правила безопасности при отдыхе на природе.

«К сожалению, довольно внушительный список травм и трагических случаев происходит в состоянии алкогольного опьянения. Злоупотребление алкоголем нередко провоцирует людей на совершение необдуманных действий, которые впоследствии сопровождаются переломами и травмами», - отмечает главный внештатный специалист травматолог министерства здравоохранения Пензенской области Игорь Девин.

У нетрезвого человека снижена адекватность оценки опасности, расстояний и форм предметов. Поэтому с людьми, не рассчитавшими своих возможностей, нередко происходят трагедии при купании или нырянии.

«Не говоря о запрете разводить костры и соблюдении правил пожарной безопасности, хочу еще раз напомнить, что нельзя использовать для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искорка, то велика вероятность, что бутылка с жидкостью во время плескания взорвется в ваших руках», - предупредил специалист.

Он также призвал проявлять особое внимание к детям и не оставлять их без присмотра и родительского контроля, чтобы детская шалость не привела к беде.