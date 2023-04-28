В Пензе зафиксирован избыток льготных путевок в лагеря

28.04.2023 | 11:59

В этом году льготных путевок, предполагающих софинансирование из бюджета, в Пензе больше, чем желающих их купить. Такова ситуация на пятницу, 28 апреля, доложил заместитель главы администрации Сергей Волков на сессии в гордуме.

Льготных путевок (для родителей они стоят 5 562 рубля) - 8 179, а детей в очереди на сайте leto58.ru зарегистрировано 8 004.

На организацию отдыха в лагерях для детей участников спецоперации дополнительно выделили деньги из областного бюджета - 35 млн. На них закупят 1 609 путевок по полной стоимости.

В 2023 году детей будут принимать лагеря «Юность», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», «Заря» и «Строитель». В первых пяти проведут четыре смены по 21 дню, в последнем - три смены. Мест в лагерях - около 10 000.

«Сайт leto58.ru работает до конца предпоследней смены, можно будет еще зарегистрироваться и путевку получить», - уточнил Сергей Волков.

«Очень хорошо, что все будут обеспечены путевками. Но будут проблемы: большинство хотят в муниципальные лагеря», - завершил тему председатель гордумы Владимир Мутовкин.

Ранее стало известно, как детей в лагерях будут защищать от террористов. Так, лагеря огорожены по периметру и оборудованы системами видеонаблюдения и оповещения (громкоговорители), в них осуществляется круглосуточная охрана.