Перепаханный «Лес Победы»: выяснилось, помогла ли опашка Зари

28.04.2023 | 13:13

Противопожарная опашка в Пензе доказала свою необходимость. Такое заявление сделал начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов на сессии гордумы в пятницу, 28 апреля.

В качестве примера он привел горение травы в Заре. «Был пожар на 50 га, доходил до полосы опашки и останавливался», - подчеркнул Алексей Михайлов.

Один из депутатов поинтересовался, помогла ли опашка там, где во время нее «зацепили елочки, которые были посажены». Речь идет о «Лесе Победы» - там погубили несколько сотен молодых сосен.

По словам Алексея Михайлова, пожар туда не дошел. «Но, если бы дошел, остановился бы на этой полосе и к домам бы не дошел», - заявил он.

Депутат обратил внимание начальника управления ГОЧС, что поля горят ежегодно, а причина заключается в том, что многие из них брошены и осенью никто не скашивает сухую траву вовремя.

«Хотелось бы, чтобы в этом году администрация обратила на это внимание. Если травы не будет, то и гореть нечему будет особо», - подчеркнул народный избранник.