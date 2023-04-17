Масштаб пожара на полях в Заре засняли с воздуха

17.04.2023 | 18:54

Сразу с двух сторон на микрорайон Заря наступали языки пламени - с Мастиновки и с улицы Земляничной. Горят поля, из-за ветреной погоды огонь захватывает все больше территорий.

«В настоящее время на месте пожара работают пять единиц техники, более 30 человек личного состава. Площадь пожара будет уточнена после полной его ликвидации», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Из-за отсутствия дождей и установившегося тепла в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Риск возникновения возгораний особенно велик. В связи с этим по постановлению об особом противопожарном режиме запрещается вход в леса.

«Просим всех быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать все правила пожарной безопасности. Ни в коем случае не баловаться с огнем, не бросать непотушенные спички, окурки, так как любой источник огня может привести к очень плачевным последствиям. К счастью, перехода у нас на жилые дома пожаров нет, но нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы этого избежать», - предупредила Анна Шупилова.

Пожарные продолжают бороться с огнем.