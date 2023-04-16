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В стране и мире

Мальчик погиб из-за нападения бездомных собак в российском регионе

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В Оренбурге ребенок погиб из-за нападения бездомных собак, сообщает Следственный комитет России.

Трагедия произошла 16 апреля. По данным следователей, мальчик гулял в районе своего дома на Кольцевой улице в Промышленном районе города, неподалеку от гаражного кооператива. На него набросилась стая бродячих собак и загрызла насмерть. Ребенок скончался на месте, его возраст не уточняется.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следствие намерено дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в регионе.

В феврале в Новгородской области собаки породы американский питбуль загрызли девятилетнего мальчика, когда он был в гостях у друга.

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Источник — lenta.ru
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