В мэрии Пензы надеются изъять «Интурист» у собственника

19.04.2023 | 17:13

В среду, 19 апреля, в Пензенской городской думе в очередной раз обсуждалась судьба советского долгостроя - так и не открывшейся гостиницы «Интурист» на улице Пушкина.

Тему поднял депутат Алексей Рогонов. «Включена ли гостиница в какой-то инвестиционный проект?» - поинтересовался он у заммэра Юлии Ляпиной.

«Нет, к сожалению. Собственник и земельного участка, и объекта всячески избегает общения с органами власти», - констатировала она.

По словам чиновницы, отдел муниципального и земельного контроля установил, что ограждение этого участка находится на муниципальной территории. Будет выдвинуто требование вернуть забор в границы участка.

«Кроме того, вся территория захламлена, находится в отвратительном состоянии, там очень большое количество растительности», - добавила Юлия Ляпина, напомнив о пожароопасном сезоне.

«Глава администрации Ленинского района направила в адрес собственника письмо, но реакции нет, поэтому следующий шаг, который мы, скорее всего, будем делать, - выйдем туда с пожнадзором, попробуем применить какие-то меры административного воздействия», - спрогнозировала заммэра.

Также она заявила, что специалисты мэрии займутся изучением практики, «потому что объект все-таки долгострой и может нести в себе какую-то угрозу жизни и здоровью, несколько десятков лет находится в неэксплуатируемом состоянии».

«Будем прорабатывать вопрос, возможно ли нам что-то с этим сделать: изъять участок, изъять объект - или что-то еще», - заключила Ляпина.

«Интурист» пытаются реанимировать давно. В 2013 году губернатор Василий Бочкарев и генеральный директор ООО «Ташир Инвест» Алексей Ломоносов подписали протокол о намерениях на 2013-2014 годы. Компания должна была вложить 80 млн долларов в открытие многофункционального торгово-офисно-развлекательного центра на базе гостиничного комплекса «Интурист». Но что-то пошло не так.

Позднее вопросом занимался другой губернатор, Иван Белозерцев. В 2017 году он встретился с представителем того же «Ташира», стороны договорились о завершении строительства здания, были даже представлены возможные решения по его реконструкции. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.