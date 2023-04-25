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Общество

Владельцы домашних дворняг могут бесплатно их стерилизовать

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В Пензенской области продолжается бесплатная стерилизация и кастрация домашних беспородных собак.

На прошедшей неделе ветеринарные специалисты Пензенской городской станции по борьбе с болезнями животных провели операции в областном центре и трех районах: Сердобском, Башмаковском и Городищенском.

Программа по бесплатной стерилизации стартовала год назад. Она нацелена на то, чтобы собаки, которых хозяева (особенно жители частного сектора) выпускают на самовыгул, не могли бесконтрольно размножаться и таким образом пополнять своим потомством стаи бездомных животных.

В 2022-м на эти цели из бюджета Пензенской области был выделен 1 млн рублей. До конца года ветеринары стерилизовали 500 собак (392 в Пензе и 108 в районах области).

В этом году работа продолжается. Специалисты как проводят операции в Пензе, так и выезжают в райцентры. Так, в начале апреля они побывали в Кузнецком, Мокшанском и Нижнеломовском районах.

«Всего стерилизовано 367 животных, из них 325 особей женского пола и 42 мужского. В Пензе на операцию хозяева привели 157 питомцев, в районах - 210», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Запись на операцию по лишению домашних собак возможности иметь потомство продолжается по телефону 8(8412) 49-07-57.

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