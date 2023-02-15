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Общество

Пензенцы могут бесплатно стерилизовать своих собак

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На столе в операционной - небольшой пудель. Хозяева решили, что у их питомицы не должно быть детей: она метис, ее щенков пристроить было бы очень сложно. Поэтому владельцы привели собаку на стерилизацию. Врачи городской станции по борьбе с болезнями животных, расположенной на улице Толстого, такие оперативные вмешательства проводят пока бесплатно.

«В основном это направлено на стерилизацию беспородных животных, но мы также принимаем и собак от волонтеров, которые собирают бездомных и содержат их определенное количество времени. Редко, но бывает - приходится стерилизовать и породистых собак», - сообщила врио главврача городской станции по борьбе с болезнями животных Ирина Виноградова.

В другом случае за операцию хозяевам пришлось бы заплатить от 3 до 5 тысяч рублей - в зависимости от размеров животного. Бесплатную стерилизацию делают только собакам.

«Так будет пока до июня. Планируется простерилизовать 500 голов», - рассказала Ирина Виноградова.

Ольга Лемаева, сотрудница муниципального приюта на улице Осенней, регулярно сталкивается с большим количеством брошенных щенков. У самой Ольги - две взрослые стерилизованные дворняжки. Обеих она подобрала на улицах Пензы.

Лемаева надеется, что со временем бродячих псов в городе станет меньше, и одна из причин - владельцы беспородных животных будут заботиться об отсутствии у них потомства.

«В какой-то степени я могу понять людей, которые выступают против стерилизации. Когда я была не в теме, мне тоже казалось, что стерилизация - это сложно, дорого, дополнительные какие-то хлопоты. На самом деле все проще: сейчас собак стерилизуют и бесплатно, есть государственные программы, вопрос времени - два часа», - отметила Ольга Лемаева.

Врачи говорят, что пензенцы уже активно записывают своих питомцев на стерилизацию. Желающим придется ждать очереди, но недолго - около недели.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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