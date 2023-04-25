В Пензе юные художники участвуют в конкурсе «Абилимпикс»

25.04.2023 | 20:12

Четыре часа отвели участникам регионального этапа конкурса «Абилимпикс» по изобразительному искусств на создание натюрморта из геометрических тел.

«Это сложно: они должны построить кубик, конус, шестигранник, еще яблоко нарисовать, правильно закомпоновать в листе. Должны быть знания по композиции, построение должны уметь делать и выполнить светотеневой рисунок», - рассказала директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Ирина Тюкалова.

Конкурс проходит на базе Пензенского художественного училища. Помимо студентов учебного заведения, в «Абилимпиксе» участвуют еще ребята из медицинского и социально-педагогического колледжей. Главное - их умение и желание рисовать.

Победители регионального этапа могут затем попробовать свои силы уже на всероссийском уровне. Для отбора лучших у экспертов разработаны свои критерии оценок.

«Причем балльная система. Если ошибка есть в критерии, его просто нет, этого критерия, ни меньше ни больше - просто убирается этот пункт. И так - пошагово. Дальше суммируются все баллы, выводится средний и определяются победители», - отметила эксперт конкурса Светлана Лисушкина.

Конкурс «Абилимпикс» охватывает участников разного возраста. Следующими после студентов станут школьники старших и младших классов.