Управляющие компании смогут наказывать шумных пензенцев

25.04.2023 | 08:35

Совфед поддержал проект закона «О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации». Об этом сообщают «Известия», в распоряжении которых есть копии положительных отзывов разных комитетов.

Законопроект предусматривает установку для всех регионов времени запрета на шум с 22:00 до 7:00, а также единое время для громкого ремонта - с 9:00 до 19:00 (исключительно в будние дни, с перерывом с 13:00 до 15:00).

Кроме того, управляющие компании смогут получить право привлекать нарушителей к ответственности и проводить с гражданами профилактические беседы.

Проект внесли в Госдуму в феврале текущего года. Его рассмотрят в первом чтении в весеннюю сессию.

Сейчас регионы сами устанавливают часы, в которые должна соблюдаться тишина. Так, в Пензенской области нельзя шуметь с 22:00 до 6:00 с воскресенья по четверг и с 23:00 до 6:00 - в пятницу и субботу. Штраф за нарушение составляет от 1 000 до 2 000 рублей.

«Проблема шума в многоквартирных домах волнует жителей всех регионов. Несмотря на действие в субъектах РФ местных законов о тишине, эта проблема остается. Единый закон, регулирующий этот вопрос, необходим - нужны правила, которыми будут руководствоваться на территории всей страны», - прокомментировал член Совета Федерации Анатолий Артамонов.