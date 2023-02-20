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Общество

Пензенцам могут запретить шумные ремонтные работы в конкретные часы

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В России могут принять единый закон о тишине, который будет действовать во всех регионах. Соответствующий документ внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

С текстом законопроекта ознакомились «Известия».

В частности, он предусматривает разрешенный интервал на шумные ремонтные работы в квартире с 9:00 до 19:00 в будние дни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00.

Также предполагается ввести единое для страны время тишины с 22:00 до 7:00 ежедневно.

«Исключения - праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00), устранение последствий ЧС и так далее», - отмечает издание.

Предполагается, что для соблюдения закона сотрудники управляющих компаний получат право проводить с жильцами профилактические беседы и привлекать их к ответственности. Например, они смогут составлять акт о нарушении тишины и покоя, который затем передадут правоохранителям для возбуждения административного дела.

Взыскания и размер штрафов за нарушения тишины намерены указать в КоАП РФ.

В настоящее время региональные власти сами устанавливают пределы, когда должна соблюдаться тишина. Так, в Пензенской области нельзя шуметь с 22:00 до 6:00 с воскресенья по четверг и с 23:00 до 6:00 - в пятницу и субботу. Штраф за нарушение составляет от 1 000 до 2 000 рублей.

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