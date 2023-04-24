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Общество

На Радоницу в Пензе проведут особые богослужения

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Во вторник, 25 апреля, на Радоницу, для жителей Пензенской области проведут особые богослужения.

Главное пройдет в Спасском кафедральном соборе. В 8:00 там начнется божественная литургия продолжительностью 2-2,5 часа.

С 12:00 до 12:40 состоится панихида по усопшим перед храмом во имя преподобного Сергия Радонежского на Новозападном кладбище.

Оба мероприятия будет возглавлять митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, уточнили в информационном отделе епархии.

Радоница - день особого поминовения усопших, когда принято навещать на кладбищах умерших родственников и близких. В Пензенской области день узаконен как нерабочий.

В 2015 году соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Заксобра губернатором Василием Бочкаревым в связи с обращением митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Законодатели поддержали инициативу.

Радоница привязана к Пасхе (в 2023-м она пришлась на 16 апреля) и отмечается во вторник второй недели после Воскресения Христова.

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