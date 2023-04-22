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Общество

В Пензе стартовал сезон дачных перевозок

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Открытия сезона организованных дачных перевозок ждали с нетерпением. Ни свет ни заря на конечных остановках собрались после долгой зимы пензенские садоводы-любители. У них начинается горячая пора работы на земле. Некоторые уже с рассадой пришли на первый рейс.

«Дача нас ждет, она давно уже проснулась. В ту субботу, конечно, прямо вовремя было бы, мы бы успели кое-что сделать, но и сейчас успеем», - отметила горожанка.

«Будем грядки копать, «викторию» поливать, обрабатывать - все будем», - поставили цели дачницы.

В ожидании автобуса дачники изучили график работы транспорта. До 1 июня возить к садоводческим товариществам будут три дня в неделю: в среду, субботу и воскресенье. Летом добавят пятницу.

«Все время так было, только на 15 сейчас прибавили. В 8 часов отправлялись, а сейчас - в 8:15. Нормальное расписание», - оценила пензячка.

Пока коротали время, поговорили и про объект на конечной.

«Туалет бы. Который год просим. Каждый занимает очередь пораньше, пришли без пятнадцати шесть, ну и?» - рассказала женщина.

На шесть соток едут с инвентарем, рассадой и транспортными картами членов садоводческих товариществ. С ней цена билета осталась прежней. Стоимость проезда на сезонных маршрутах не повышали с 2015 года.

«Наполняемость автобусов не превышает 50%. Скорее всего, сказались погодные условия вчерашнего дня, но сегодня погода благоволит дачникам. Надеюсь, что сезон будет хорошим, урожай - тоже. Будем стремиться, чтобы без задержек выполнять все рейсы в текущем году», - подвел итоги первого рейса начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Артем Садовов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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