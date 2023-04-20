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Общество

В Бессоновке планируют снести закрытый детский сад

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Жители Бессоновки недоумевают, почему не проводится ремонт в детском саду на улице Кирова. Его закрыли несколько лет назад.

«Никакой реконструкции там не проводится, здание ветшает, а мест в детских садах не хватает. Из-за этого молодые семьи с детьми вынуждены уезжать в город, чтобы устроить малышей в детские сады. Ходят слухи, что здание детсада собираются сносить. Может быть, лучше отремонтировать и решить проблему с устройством детей?» - пожаловались сельчане.

Редакция портала PenzaInform.ru обратилась за комментарием к главе администрации Бессоновского района Александру Воронкову.

«Детский сад на ул. Кирова, 20, не используется по результатам технического обследования. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на снос существующего здания и строительство нового здания детского сада на 100 мест. Решается вопрос о включении в программу на условиях софинансирования строительства в 2024 году», - сообщил Александр Воронков.

Глава администрации также уточнил, что по состоянию на 1 апреля 2023 года актуальный спрос на места в детские сады в Бессоновке отсутствует.

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