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Общество

Пензячка предложила отдать участок санатория «Солнышко» парку

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Пензенцы желают видеть Заводской район благоустроенным и более развитым, поэтому предлагают чиновникам идеи по изменению его облика.

Юлия К., к примеру, в сообществе «Пензенская область» во «ВКонтакте» высказала идею объединить территории Комсомольского парка и бывшего санатория «Солнышко», чтобы после сноса здания все вместе это было большой зоной отдыха.

Однако представитель регионального правительства отверг предложение, заявив, что участок под санаторием и сам объект включены в уставной капитал АО «Пензгорстройзаказчик» и являются собственностью общества, «в связи с чем объединить территорию с парком не представляется возможным».

«В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке к сносу санатория «Солнышко», - добавляется в ответе.

Развитие Заводского района обсуждалось и в гордуме. На заседании 19 апреля заммэра Юлия Ляпина рассказала о масштабном инвестпроекте со сроком реализации в восемь лет. Фирма-инициатор предлагает взяться за промышленную площадку на Гагарина, 40.

«Территория проектирования составляет 122,5 га. Общая площадь возводимых объектов - 843 540 кв. м, из них жилая зона - 464 710 кв. м, социальные объекты - 43 950 кв. м, административно-деловая зона - 245 660 кв. м, общественная зона - 89 220 кв. м. Проект будет реализован в шесть этапов», - уточнялось в докладе Ляпиной.

Там также сказано, что Министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области вносятся изменения в Генеральный план города и правила землепользования и застройки для установления в отношении земельного участка функциональной зоны смешанной и общественно-деловой застройки.

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