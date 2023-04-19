«Бессмертный полк»: что и как можно размещать на автомобиле

19.04.2023 | 10:03

В среду, 19 апреля, в МВД России объяснили, будут ли водителей штрафовать за размещение портретов ветеранов на машинах в дни проведения акции «Бессмертный полк».

«В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.

К акции могут присоединиться не только граждане, но и различные организации, использующие в своей профессиональной деятельности транспортные средства», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водителей заверили, что размещение фотографий и другой информации о героях на автотранспорте не будет являться правонарушением, а значит, не предусматривает привлечения к административной ответственности.

«Вместе с тем напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны», - добавила Ирина Волк.

Ранее организаторы «Бессмертного полка России» сообщили, что в 2023 году традиционное шествие не состоится «в целях безопасности». После совещания с субъектами РФ в режиме видео-конференц-связи позицию скорректировали: решение о проведении или отмене шествия возложат на глав регионов Если они готовы обеспечить безопасность во время мероприятия, то могут проводить его.

Среди других форматов, предложенных участникам акции, - размещение портрета ветерана на одежде, бейдже или аватаре в социальных сетях.