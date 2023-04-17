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Общество

На откуп регионам: в Госдуме обсуждают эвтаназию бродячих собак

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В Государственную думу поступил законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об ответственном обращении с животными», в котором говорится о так называемой гуманной эвтаназии бродячих собак.

Автором проекта выступила депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она предложила дополнить Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ статьей 28, в которой основная роль в принятии решений по бездомным псам отводится регионам.

Положения статьи следующие:

- до 1 января 2030 года субъект Российской Федерации вправе устанавливать в составе мер по снижению риска причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан процедуры по регулированию численности отдельных видов животных без владельцев;

- эта процедура применяется на основании законодательных инициатив по решениям представительных органов муниципальных образований, которые могут быть приняты исключительно после местного референдума либо по результатам опроса граждан, при этом за необходимость эвтаназии должно проголосовать не менее двух третей участников.

- на территориях муниципальных образований, где законом субъекта Российской Федерации установлена процедура регулирования отдельных видов животных без владельца, до 1 января 2030 года не применяются положения пункта 4 части 7 (обязанность содержать собак в приютах до наступления естественной смерти), части 11 статьи 16 (запрет на умерщвление животных в приютах, за исключением случаев тяжелых неизлечимых заболеваний) № 498-ФЗ.

В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, уточняется на сайте Госдумы. Если депутаты примут его в трех чтениях, документы направят в Совфед, а затем Президенту РФ.

В Пензе в 2022 году на улицах отловили 379 бездомных собак. 86 из них кастрировали, 184 стерилизовали, две умерли естественной смертью. Эвтаназии не подверглась ни одна.

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