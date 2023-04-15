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Общество

Улицы Пензы начали украшать к Дню Победы

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В Пензе началось тематическое оформление территорий к Дню Победы. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На разделительных полосах и разворотных кольцах основных автомагистралей появились красные звезды с надписью «9 Мая» в белом кружке.

На следующей неделе планируется разместить консоли, арочные и шрифтовые конструкции на площади Ленина, набережной Суры в районе стелы «Росток».

Также по традиции будут украшены Монумент воинской и трудовой славы пензенцев, сквер Бессмертного полка и Юбилейную площадь.

Днем раньше стало известно, что в областном центре устанавливают арт-объекты из искусственной травы. Первый, в виде признания любви к Пензе, уже расположен в районе аэропорта. Места еще для двух - медвежонка и бабочки - могут предложить сами горожане.

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Источник — фото https://vk.com/id705094680
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