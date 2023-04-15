Улицы Пензы начали украшать к Дню Победы

В Пензе началось тематическое оформление территорий к Дню Победы. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На разделительных полосах и разворотных кольцах основных автомагистралей появились красные звезды с надписью «9 Мая» в белом кружке.
На следующей неделе планируется разместить консоли, арочные и шрифтовые конструкции на площади Ленина, набережной Суры в районе стелы «Росток».
Также по традиции будут украшены Монумент воинской и трудовой славы пензенцев, сквер Бессмертного полка и Юбилейную площадь.
Днем раньше стало известно, что в областном центре устанавливают арт-объекты из искусственной травы. Первый, в виде признания любви к Пензе, уже расположен в районе аэропорта. Места еще для двух - медвежонка и бабочки - могут предложить сами горожане.
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