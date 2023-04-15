Улицы Пензы начали украшать к Дню Победы

15.04.2023 | 14:27

В Пензе началось тематическое оформление территорий к Дню Победы. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На разделительных полосах и разворотных кольцах основных автомагистралей появились красные звезды с надписью «9 Мая» в белом кружке.

На следующей неделе планируется разместить консоли, арочные и шрифтовые конструкции на площади Ленина, набережной Суры в районе стелы «Росток».

Также по традиции будут украшены Монумент воинской и трудовой славы пензенцев, сквер Бессмертного полка и Юбилейную площадь.

Днем раньше стало известно, что в областном центре устанавливают арт-объекты из искусственной травы. Первый, в виде признания любви к Пензе, уже расположен в районе аэропорта. Места еще для двух - медвежонка и бабочки - могут предложить сами горожане.