В Пензенской области похолодает до -7 градусов

14.04.2023 | 15:47

На смену теплым дням в начале апреля, когда многие пензенцы жаловались на жару в квартирах и требовали отключить отопление, пришли холодные.

Днем в пятницу, 14-го числа, в Пензе столбик термометра не поднимался выше +7 градусов, дул сильный северо-восточный ветер.

«15-го ночью заморозки -1…-5, 16 апреля они будут еще сильнее: -2…-7», - сообщила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Вместе с погодой изменились и жалобы пензенцев, теперь они - на отключение отопления (ресурс перестали подавать с 10-го числа).

Так, в пятницу, 15 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru пришло письмо следующего содержания: «Кто у нас такой умный, что додумался 10 апреля прекратить отопительный сезон? Я понимаю, что большинство чиновников проживает в коттеджах, там топится, тепленько и приятненько. А вот нищеброды из панельных домов потерпят до июня, черт с ними! Ну как можно быть настолько недалеким, чтобы не заметить: КАЖДЫЙ год в начале апреля стоит небывалое тепло, но потом приходит холод! Почему такое издевательство? Я понимаю, вопрос в пустоту, но после ковида мы стали очень слабые, иммунитета нет, а тут еще и лютый холод в квартире! А, да ну, пустое...»