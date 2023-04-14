На Пасху храмы Пензы будет охранять ОМОН

Росгвардейцы будут обеспечивать безопасность жителей Пензенской области в период празднования Пасхи.
Так, бойцов ОМОНа задействуют для усиления мер по антитеррористической защищенности Успенского кафедрального собора, Покровского архиерейского собора, Спасского кафедрального собора, церкви Святых Апостолов Петра и Павла.
«Представители Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками полиции примут участие в обеспечении безопасности жителей и гостей Пензенской области во время богослужений, крестных ходов и литургий по случаю православного праздника Пасхи», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
В частности, будут пресекаться попытки появления нетрезвых граждан в местах проведения религиозных мероприятий.
В Пензенской области в третий раз пройдет акция «Пасха в каждом храме». Ее цель - на Светлой седмице помолиться в полуразрушенных и заброшенных храмах. Если сотворить молитву внутри здания нельзя, то можно сделать это рядом.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀