На Пасху храмы Пензы будет охранять ОМОН

14.04.2023 | 09:46

Росгвардейцы будут обеспечивать безопасность жителей Пензенской области в период празднования Пасхи.

Так, бойцов ОМОНа задействуют для усиления мер по антитеррористической защищенности Успенского кафедрального собора, Покровского архиерейского собора, Спасского кафедрального собора, церкви Святых Апостолов Петра и Павла.

«Представители Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками полиции примут участие в обеспечении безопасности жителей и гостей Пензенской области во время богослужений, крестных ходов и литургий по случаю православного праздника Пасхи», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В частности, будут пресекаться попытки появления нетрезвых граждан в местах проведения религиозных мероприятий.

В Пензенской области в третий раз пройдет акция «Пасха в каждом храме». Ее цель - на Светлой седмице помолиться в полуразрушенных и заброшенных храмах. Если сотворить молитву внутри здания нельзя, то можно сделать это рядом.