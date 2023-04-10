В Кузнецке решили пока не отключать отопление

10.04.2023 | 16:53

В Кузнецке решили завершить отопительный сезон позднее, чем в Пензе и Заречном. Батареи начнут остывать с 17 апреля.

Такой срок выбрали, проанализировав прогноз погоды. Как пояснили в администрации Кузнецка, в течение недели ночью сохраняется минусовая температура.

В Пензе отопительный сезон закончился в понедельник, 10 апреля.

«С 10 апреля 2023 года ресурсоснабжающие организации города приступят к работам по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний», - предупреждал 6-го числа глава города Александр Басенко в своем telegram-аккаунте.

С 10 апреля также начали отключать отопление в жилых домах, на предприятиях, в организациях и учреждениях Заречного. Здания, подведомственные департаментам образования, культуры и социального развития, а также санаторий «Заречье», технологический институт и медико-санитарную часть пока продолжат отапливать, заявил глава закрытого города Олег Климанов.