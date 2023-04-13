С автосвалки на Калинина начали вывозить машины

13.04.2023 | 18:13

На своих четырех колесах с площадки на улице Калинина, 127а, еще никто не уезжал и не уедет. На то оно и кладбище старых автомобилей. Всем скопившимся на нем машинам прямая дорога в пункт приема лома черных металлов. Здесь железному хламу не место, земля принадлежит муниципалитету.

«Городская администрация предъявила нам претензию за то, что мы на муниципальной территории, наш арендатор расположил машины, которые идут под разбор и в чермет. Мы это замечание учли, и с сегодняшнего дня началась уборка. Машины вывозятся», - сообщила начальник автостоянки Людмила Красникова.

До 22 апреля, даты завершения месячника по благоустройству, весь металлолом обещали убрать с глаз долой. А началось все с того, что несанкционированный автопогост утром заметил глава города во время ежедневного объезда Пензы, сделал замечание. И уже через несколько часов началась эвакуация железной рухляди.

«Помимо частной собственности есть муниципальная земля, на ней убедительно просим вас не ставить свои машины, свое оборудование, потому как после зимы уже открываются газоны, детские площадки, и за это идет административное наказание - штраф», - рассказала заместитель главы администрации Первомайского района г. Пензы Наталья Озерова.

Кстати, карательные меры к тем, кто не следит за чистотой, применяют не сразу. Во время месячника по благоустройству каждому собственнику вручается уведомление с просьбой привести в порядок свою территорию, входные группы, цоколи, фасады и другое. Только в Первомайском районе в день таких уведомлений выдается десятки.