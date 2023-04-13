Понедельник после Пасхи планируют сделать выходным

13.04.2023 | 11:55

Депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов в своем Telegram-канале опубликовал текст и пояснительную записку к законопроекту о введении в России нового выходного дня.

Парламентарий подчеркнул, что речь идет не о дополнительном нерабочем дне, а лишь о переносе на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, выходного с другого дня решением Правительства РФ.

«Еще раз подчеркну: речь идет не об увеличении общего количества нерабочих праздничных дней, а лишь о переносе на этот день выходного с другого дня решением правительства», - написал Нилов.

Парламентарии предлагают дополнить часть пятую статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации предложениями следующего содержания: «Перенос одного выходного дня соответствующего календарного года осуществляется на 6 мая 2024 года, 21 апреля 2025 года, 13 апреля 2026 года, 6 мая 2027 года, 17 апреля 2028 года, 9 апреля 2029 года, 29 апреля 2030 года, 14 апреля 2031 года, 3 мая 2032 года, 25 апреля 2033 года, 10 апреля 2034 года, 30 апреля 2035 года, 21 апреля 2036 года, 6 апреля 2037 года, 26 апреля 2038 года, 18 апреля 2039 года, 7 мая 2040 года, 22 апреля 2041 года, 14 апреля 2042 года, 4 мая 2043 года, 25 апреля 2044 года, 10 апреля 2045 года, 30 апреля 2046 года, 22 апреля 2047 года, 6 апреля 2048 года, 26 апреля 2049 года, 18 апреля 2050 года».

Разработчики поправок ссылаются на мнение экспертов. Специалисты отмечают, что большая часть населения Российской Федерации (по данным социологических опросов, до 85%) отмечает православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения.

«Предоставление после дня празднования Пасхи еще одного нерабочего дня продемонстрирует не только дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и станет еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры», - сказано в пояснительной записке к документу.

Одна из основных причин переноса выходного – соблюдение значительной частью россиян требований поста.

«Длительная подготовка к празднованию Пасхи сопряжена для многих православных граждан нашей страны с эмоциональным подъемом и напряжением духовных сил. Само же празднование Светлого Христова Воскресения для православных верующих - это сильный всплеск положительных эмоций», - отмечают законодатели.

По их мнению, ежегодный обязательный перенос выходного дня на ближайший понедельник после Пасхи позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих граждан, высвободит время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период.