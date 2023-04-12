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Общество

Роспотребнадзор перечислил, чем нельзя красить яйца к Пасхе

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К Пасхе, которая в 2023 году празднуется 16 апреля, многие православные пензенцы будут красить яйца. На что в процессе следует обратить внимание, рассказали в Роспотребнадзоре.

В первую очередь рекомендуется использовать природные красители: любые овощи, фрукты, ягоды, зелень и приправы, обладающие необходимым пигментом. Чаще всего берут луковую шелуху, а также краснокочанную капусту, свеклу, кофе, листья шпината и крапивы, куркуму, паприку, зеленый чай, каркаде, чернику или клюкву.

Кроме того, можно воспользоваться пищевыми красителями со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е163, Е110, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131.

«Чтобы краска ложилась ровнее, протрите яйца перед покраской мыльным раствором. Яйца следует медленно довести до кипения и далее варить при минимальном кипении. После извлечения уже окрашенных яиц из емкости, где они варились, яйца следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.

После окрашивания можно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут особый блеск. Если поставить яйца в этом же отваре на всю ночь в холодильник, то окрас скорлупы будет более ярким», - дали рекомендации специалисты.

Ни в коем случае нельзя применять неизвестные красители, купленные на рынке с рук; линяющие нитки и цветные линяющие лоскуты тканей; непищевые красители и краски. Это может привести к отравлению.

Ранее пензенцам дали советы по выбору пасхального кулича: в первую очередь нужно обратить внимание на его верхушку.

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