Путин: За семьей каждого погибшего бойца будет закреплен соцработник

Президент России Владимир Путин предложил создать в стране специальный государственный фонд, задачей которого будет адресная помощь семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации. Эту мысль он озвучил в Послании Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля.
Фонд будет координировать предоставление названной категории граждан социальной, медицинской поддержки, решать вопросы реабилитации, помогать в образовании, спорте, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии и др. Отдельное внимание будет уделено организации долговременного ухода на дому, высокотехнологичному протезированию для всех, кто в нем нуждается.
Владимир Путин поручил решить все организационные вопросы в кратчайшие сроки. «Порядок оказания помощи должен быть простым, по принципу одного окна», - подчеркнул президент.
Он потребовал, чтобы за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном был закреплен персональный соцработник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать необходимые вопросы.
«Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах», - резюмировал Владимир Путин.
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