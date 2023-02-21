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Общество

Путин: За семьей каждого погибшего бойца будет закреплен соцработник

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Президент России Владимир Путин предложил создать в стране специальный государственный фонд, задачей которого будет адресная помощь семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации. Эту мысль он озвучил в Послании Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля.

Фонд будет координировать предоставление названной категории граждан социальной, медицинской поддержки, решать вопросы реабилитации, помогать в образовании, спорте, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии и др. Отдельное внимание будет уделено организации долговременного ухода на дому, высокотехнологичному протезированию для всех, кто в нем нуждается.

Владимир Путин поручил решить все организационные вопросы в кратчайшие сроки. «Порядок оказания помощи должен быть простым, по принципу одного окна», - подчеркнул президент.

Он потребовал, чтобы за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном был закреплен персональный соцработник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать необходимые вопросы.

«Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах», - резюмировал Владимир Путин.

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Источник — фото kremlin.ru
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