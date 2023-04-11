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Общество

В Пензе врачи травмпункта не получают дополнительные выплаты

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Житель Пензы Федор С. задал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» вопрос: почему врачи травмпункта лишены дополнительных выплат, которые получают другие медики?

«По поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина врачам ежемесячно к заработной плате положено доплачивать 14 тыс. рублей, но врачи травматологического пункта на Пионерской не разу не получали положенные им доплаты. Куда уходят деньги?» - возмущается пензенец.

Ответ пришел со страницы правительства Пензенской области. В нем говорится, что специальные социальные выплаты по постановлению № 2568 от 31 декабря 2022 года работникам травматологического пункта не производятся в связи с невыполнением условий для их начисления.

В разъяснении уточняется, что такими условиями являются «оказание первичной медико-санитарной помощи по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, а также диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию)».

Ранее представители регионального минздрава и отделения соцфонда рассказали, что дополнительные выплаты положены медицинским работникам первичного звена здравоохранения центральных, районных и участковых больниц, а также работающим на станциях и в отделениях скорой помощи.

«Идет градация: районная больница, медицинские организации, работающие по участково-территориальному принципу в базовой системе обязательного медицинского страхования; те, которые проводят обследование и лечение; проводящие профилактические осмотры. Также у нас есть скорая помощь, врачи, которые проводят цитологические и гистологические исследования. Дальше идут уже медицинские работники среднего и младшего звена. Размер выплаты зависит от образования, места работы и нормы часов, которые выработал сотрудник», - конкретизировала замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

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