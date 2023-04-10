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Общество

В Пензе подсчитали, во сколько обойдется приготовление куличей

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В этом году приготовление двух пасхальных куличей средних размеров обойдется на 5,4% дороже, чем в прошлом.

Подсчеты произвели специалисты Пензастата. Они ориентировались на февральские цены. За основу был взят классический рецепт.

500 г муки обойдется в 21,05 руб., 250 мл цельного пастеризованного молока (2,5-3,2% жирности) - в 16,61 руб., 6 куриных яиц - в 42,43 руб., 150 г сливочного масла - в 105,37 руб., 200 г сахара-песка - 10,66 руб., 100 г сухофруктов - 35,92 руб.

Общая стоимость продуктов для приготовления - 232,04 руб.

Пасху православные христиане будут праздновать в воскресенье, 16 апреля. Традиционно в пензенских храмах пройдут службы и освятят куличи.

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