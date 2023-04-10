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Общество

Личный пример: глава Кузнецка вступил в «Народное ополчение»

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Глава Кузнецка Сергей Златогорский вступил в ряды движения «Народное ополчение», которое формируется в городе.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в понедельник, 10 апреля, на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Движение, по словам Златогорского, должно объединить патриотично настроенных мужчин Кузнецка, готовых по первому зову стать защитниками Родины, и сплотить их.

«Главное предназначение мужчины - быть воином, быть защитником своей страны, земли, своих родных. Когда над Родиной нависала опасность, на ее защиту вставал весь народ. Сегодня то время, когда мужчины России снова должны стать солдатами», - подчеркнул он.

По мнению Сергея Златогорского, для каждого кузнечанина настал момент определиться, мужчина ли он, готов ли защищать Отечество. Тех, кто считает себя таковым, ждут в «Ополчении».

На взгляд главы города, так должен поступить каждый уважающий себя мужчина.

«Иное поведение, как бы оно ни объяснялось, будем честны перед собой, будет просто банальной трусостью и предательством по отношению не только к стране, но и к своим близким», - высказался Сергей Златогорский.

Он добавил, что исход СВО зависит от того, как поведет себя каждый, напомнил о Великой Отечественной войне и кузнечанах, которые воевали в 354-й дивизии.

«Я поддерживаю инициативу создания общественного движения «Народное ополчение «Кузнецк», сам вступаю в ее ряды и предлагаю мужчинам города сплотиться под эгидой данной организации», - сообщил Златогорский.

Предложение создать в городе «Народное ополчение» прозвучало в начале марта, во время встречи с участником СВО, которая состоялась в администрации города.

«Мы не будем создавать штабы, формальные вещи, все будет предельно просто. Люди, у которых есть мужское начало, смелость, правильное воспитание, должны принять для себя определенное решение», - сказал тогда глава города.

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Источник — фото - кадр с видео Сергея Златогорского, vk.com/id422375262
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