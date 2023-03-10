Златогорский предложил создать в Кузнецке народное ополчение

10.03.2023 | 17:49

В администрации Кузнецка состоялась анонсированная главой города Сергеем Златогорским встреча с земляком - участником спецоперации. С общественностью разговаривал кавалер Ордена Мужества, подполковник, заместитель командира отдельной десантно-штурмовой бригады.

На встречу пригласили представителей педагогического сообщества, молодежи, общественных организаций, работодателей и представителей трудовых коллективов, перечислили в мэрии Кузнецка.

«Именно такие люди, как мы, непосредственные участники боевых действий, должны рассказывать правду, в тех нормативных рамках, которые можем себе позволить. Сегодня мы воюем не с украинской армией, а с НАТО. Не все могут реально понять и оценить, насколько нужно сплотиться, собраться и дать отпор врагу. Сегодня ситуация такая, что, если мы проиграем на поле боя, Россия перестанет существовать. У противника одна цель – ослабить нас, разделить, забрать ресурсы и уничтожить», - заявил участник СВО.

Он также ответил на вопросы из зала и призвал уделять максимум внимания патриотическому воспитанию молодежи.

Сергей Златогорский, подводя итог встречи, предложил создать в Кузнецке народное ополчение.

«Нашей стране, нашему народу предстоит серьезное испытание. Армии нужны будут бойцы. Предлагаю, чтобы в нашем городе образовалось кузнецкое народное ополчение – объединение мужчин, готовых по первому зову Родины встать в ряды ее защитников. Надеюсь, что эта инициатива получит отклик. Мы не будем создавать штабы, формальные вещи, все будет предельно просто. Люди, у которых есть мужское начало, смелость, правильное воспитание, должны принять для себя определенное решение. За нас с вами никто нашу страну не отстоит!» - отметил глава города.

Ранее Сергей Златогорский заявлял, что народ дезориентирован, и называл причину этого. «Как-то у нас разнопланово все происходит. Телевизор включаешь - там футбол, хоккей, танцы, песни, а с другой стороны - вроде как судьба страны решается», - констатировал он. Именно поэтому глава Кузнецка посчитал нужным организовать выступление участника СВО перед мужской общественностью города.