Чиновники объяснили, почему добровольцам не дают отпуск

04.04.2023 | 13:35

Жительницы Пензенской области, чьи мужья и братья добровольно отправились в зону СВО, обратились к губернатору с вопросом, почему их близким не предоставляют отпуск.

По словам женщин, контракт с ВС РФ пензенцы заключили в прошлом году. Прошло 8-9 месяцев, однако отпуск бойцам еще не давали.

«Рапорта на отпуск просто не принимают, причину не объясняют!», «А что, у нас отпуск положен только мобилизованным? А как же добровольцы, которых отправили на СВО в июле, они там уже 8 месяцев и ни отпуска, ни увольнения - ничего», «До сих пор не отпускают, хотя по указу Президента отпуск положен всем без исключения один раз в шесть месяцев. Но почему же такие различия в условиях службы между добровольцами и мобилизованными?» «По какой причине их не отпускают? Все мужички уже изрядно устали и заслужили свой законный отпуск!»- написали на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте» пензячки.

Набор добровольцев от Пензенской области стартовал летом 2022 года. С мужчинами заключали контракт сроком на полгода, им полагалась единовременная выплата в 300 000 рублей, 150 000 из них они получали сразу после подписания документа.

Разъяснения обеспокоенным пензячкам дал представитель министерства общественной безопасности региона.

«Указ Президента РФ, отменяющий порядок и условия увольнения военнослужащих в период специальной военной операции, не принят и не опубликован, поэтому условия увольнения, как и прежде, определяются на основании Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647», - сообщил он.

Указом, о котором говорится в ответе, объявляется частичная мобилизация в Российской Федерации. Согласно документу, военнослужащих-контрактников увольняют по достижении предельного возраста, из-за состояния здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы.

Представитель министерства согласился, что действительно установлена необходимость предоставлять 14-дневный отпуск участникам СВО не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу. За это отвечает Министерство обороны РФ.

«Также стоит отметить, что отпуска предоставляются военнослужащим с учетом обеспечения боевой готовности воинской части, поэтому предоставление военнослужащим отпусков с полугодовой периодичностью находится в тесной взаимосвязи с решением вопроса увеличения численности контрактников в Вооруженных силах до 695 тысяч, обозначенного Министром обороны РФ 21 декабря 2022 года», - добавил он.

2 апреля в Пензу прибыл автобус с 150 мобилизованными, которым предоставили отпуск. Встреча бойцов и их близких состоялась на Юбилейной площади.