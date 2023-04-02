На Юбилейной площади собрались 150 мобилизованных

02.04.2023 | 13:34

В воскресенье, 2 апреля, на Юбилейной площади в Пензе состоялась встреча 150 мобилизованных с их родными и близкими.

Они прибыли в областной центр в отпуск из зоны СВО. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Слезы радости, объятия. Мы очень ждали земляков. Помогли с автобусами, чтобы быстрее доставить их к семьям. И вот они дома, в кругу родных», - написал глава региона.

Он опубликовал снимки встречи мобилизованных и их родственников.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Призванных граждан разместили на нескольких площадках в Пензе, в их число вошли и ФОКи. Мужчины прошли обучение, а после были отправлены для выполнения боевых задач.

В январе в отпуск из зоны СВО приезжали несколько мобилизованных пензенцев.

21 февраля в послании к Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин поручил установить участникам СВО на Украине, военнослужащим, мобилизованным и добровольцам регулярный отпуск в 14 дней не реже одного раза в полгода.