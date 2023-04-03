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Общество

Озвучены возможные штрафы за недопуск в квартиру работников ЖКХ

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Собственников квартир и частных домов хотят обязать пускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла.

При повторном отказе сделать это предусмотрят штрафы от 1 000 до 2 000 рублей. Подобные меры действуют сейчас для тех, кто не желает впускать сотрудников газовой службы для осмотра оборудования.

Инициатива представлена в докладе Минстроя в правительство. Копия документа имеется у «Известий».

«Сегодня по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям, сказала Светлана Разворотнева. В остальных ситуациях разрешение необходимо получать через суд. Так, иногда люди из-за соседей, не открывающих двери ресурсникам, месяцами живут без газа или без горячей воды, отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая», - пишет издание.

Специалисты полагают, реализация инициативы по обязательному допуску ресурсников в квартиры и дома может привести к росту случаев мошенничества. В зоне риска окажутся прежде всего пенсионеры.

Чтобы предотвратить это, нужно правильно организовать проверку: делать оповещения о предстоящих работах в подъездах и лифтах, соцсетях и по телефону, снабжать сотрудников определенными документами, QR-кодом.

«Система неотвратимости наказания за недопуск в жилое помещение необязательно должна измеряться административными штрафами. В случае с умными счетчиками можно применять стимулирующие повышающие коэффициенты», - приводят «Известия» мнение эксперта.

Использовать интеллектуальные приборы учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства предложило Правительству РФ Министерство строительства и ЖКХ России.

Внедрение умных счетчиков планируется на всех этапах учета ресурсов. То есть их нужно применять в домах, квартирах, а также нежилых зданиях - объектах торговли и общепита, на предприятиях, в организациях.

Обязанность по установке приборов предлагается возложить на ресурсоснабжающие организации, которые являются исполнителями услуг. При этом плата за ЖКУ может вырасти в пределах нескольких процентов, но граждане также смогут и экономить на ресурсах.

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