В коммунальные квитанции хотят включить установку умных счетчиков

28.03.2023 | 09:40

Министерство строительства и ЖКХ России предложило внедрять интеллектуальные приборы учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее письмо уже направлено в Правительство РФ.

О том, что расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла планируется включать в тарифы на оплату ЖКУ, пишут «Известия».

Внедрение умных счетчиков планируется на всех этапах учета ресурсов. То есть их нужно применять в домах, квартирах, а также нежилых зданиях - объектах торговли и общепита, на предприятиях, в организациях.

Обязанность по установке приборов предлагается возложить на ресурсоснабжающие организации, которые являются исполнителями услуг. При этом плата за ЖКУ может вырасти в пределах нескольких процентов, но граждане также смогут и экономить на ресурсах.

По планам Минстроя, в 2024 году нужно подготовить правовую основу для нововведений. С 2025-го должен начаться переход на умные счетчики в нежилых зданиях, а с 2027-го - в жилых домах.