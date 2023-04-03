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Общество

Губернатор назвал главу Бессоновского района неработоспособным

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О вялом ходе месячника по благоустройству шла речь в понедельник, 3 апреля, на совещании в правительстве области. В частности, неудовлетворительная оценка была дана Бессоновскому району.

«Бессоновский район - самый безобразный. Грязные, неубранные сельские поселения. Я уже думаю, что с Воронковым делать? Он какой-то неработоспособный стал», - отметил глава региона Олег Мельниченко.

«Месячник начался тяжело, я не буду говорить о причинах. Изменения будут видны на этой неделе, и динамика будет существенная», - пообещал глава администрации Александр Воронков.

Ему дали пять рабочих дней для наведения порядка. Если изменений не будет, Александра Воронкова могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Также критике подверглись Лунинский, Сердобский, Нижнеломовский районы, главы администраций которых горячо пообещали в ближайшее время активизировать работу.

Члены правительства также должны вплотную заняться очисткой закрепленных за ними территорий. Главам администраций порекомендовали обратить особое внимание на подметание дорог, грейдирование и вывоз мусора, очистку подъездных путей. Кроме того, к Пасхе необходимо привести в порядок кладбища и проезды к местам захоронений.

Губернатор планирует на этой неделе «хорошо покататься» по области, не объявляя заранее, в какие населенные пункты собирается, лишь обозначив, что объезды охватят западную и восточную ее части.

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