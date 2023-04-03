Глава Кузнецка попросил подчиненных одеваться попроще

03.04.2023 | 17:56

Глава Кузнецка Сергей Златогорский недоволен тем, в каком состоянии находится город. «У нас каждый день должен быть санитарным», - заявил он на планерке в понедельник, 3 апреля.

Поручив провести работу с управляющими компаниями, Сергей Златогорский отменил дресс-код для мужской части коллектива в администрации.

«Мы в любой момент должны быть готовы. Вот, например, захотелось, время есть, свистнул - лопаты взяли и пошли. Попроще одевайтесь, чтобы, если что, замараться было незазорно», - обратился он к подчиненным.

О вялом ходе месячника по благоустройству шла речь в понедельник, 3 апреля, на совещании в правительстве Пензенской области. В частности, неудовлетворительная оценка была дана Бессоновскому району.

«Бессоновский район - самый безобразный. Грязные, неубранные сельские поселения. Я уже думаю, что с Воронковым делать? Он какой-то неработоспособный стал», - отметил глава региона. Он дал Воронкову пять рабочих дней для наведения порядка. Если изменений не будет, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Также критике подверглись Лунинский, Сердобский, Нижнеломовский районы, главы администраций которых горячо пообещали в ближайшее время активизировать работу.