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Общество

Плитка в сквере Славы в Пензе не пережила зиму

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Жительница Пензы Диана показала, как перезимовало покрытие тротуаров в сквере Славы. Снимки женщина опубликовала на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Плитка, которой недавно замостили сквер, пошла волнами, образовались щели, куда легко угодить тонким каблуком.

«Это так и должно быть?» - задала вопрос Диана.

Ей ответил представитель управления ЖКХ города.

«В организацию «Пензавтодор» направлена информация о необходимости рассмотрения возможности проведения работ в текущем году по устранению провалов плиточного покрытия в сквере на улице Славы», - сообщили пензячке.

После установления теплой погоды жители Пензы начали чаще гулять в скверах и замечают, что в некоторых местах стало небезопасно, требуется восстановить благоустройство. Так, горожанин Сергей не советовал бы никому садиться на скамейку в сквере Пушкина, поскольку можно оказаться на земле. Этот предмет уличной мебели шатается от простого толчка пальцем.

«Управление ЖКХ города Пензы с прошлого года не может скамейки в надлежащее состояние привести. Или это задумка заказчика?» - поинтересовался он.

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Источник — фото Дианы Левиной
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