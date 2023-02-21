Установлен срок обязательного отпуска для участников СВО

21.02.2023 | 13:30

Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, военнослужащим, мобилизованным и добровольцам установят регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода.

Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

«Служба связана с колоссальными нагрузками, поэтому считаю необходимым установить для всех участников СВО отпуск 14 дней, не считая дороги, и не реже одного раза в полгода, чтобы у каждого бойца была возможность побыть с семьями», - заявил глава государства.

Путин добавил, что Россия продолжит последовательно решать задачи СВО.

Ранее стало известно, что мобилизованные из Пензенской области в январе прибыли домой в десятидневный отпуск.

«Настрой боевой. Дома побыли, отдохнули, сил набрались, готовы к выполнению поставленных задач. Первая группа уехала, завтра выдвигается вторая», - рассказал 30 января участник СВО Александр.