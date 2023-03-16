Сетевое издание|18+|Четверг|16 мар 2023|15:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В весенний призыв в армию пойдет вдвое больше пензенцев, чем раньше

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В весенний призыв в Вооруженные силы РФ из Сурского края отправится больше новобранцев, чем раньше.

Об этом рассказал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков на брифинге, состоявшемся в четверг, 16 марта.

В Сурском крае кампания стартует 1 апреля и завершится 15 июля. По словам спикера, в этом году в связи с расширением Вооруженных Сил РФ число молодых людей, направленных на военную службу, станет больше в несколько раз.

«Призыв будет увеличенный, мы это не скрываем. Из Пензенской области будет уходить до 2 000 человек», - уточнил военком.

Весной и летом 2022 года в армию призвали около тысячи жителей региона. Столько же надели военную форму и в ноябре - декабре.

Ранее Андрей Сурков проинформировал, что в апреле - июле 2023 года планируется призвать немногим более, чем прошлой весной. Однако теперь, по уточненным данным, выяснилось, что количество призывников увеличится практически вдвое.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте