В весенний призыв в армию пойдет вдвое больше пензенцев, чем раньше

16.03.2023 | 13:56

В весенний призыв в Вооруженные силы РФ из Сурского края отправится больше новобранцев, чем раньше.

Об этом рассказал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков на брифинге, состоявшемся в четверг, 16 марта.

В Сурском крае кампания стартует 1 апреля и завершится 15 июля. По словам спикера, в этом году в связи с расширением Вооруженных Сил РФ число молодых людей, направленных на военную службу, станет больше в несколько раз.

«Призыв будет увеличенный, мы это не скрываем. Из Пензенской области будет уходить до 2 000 человек», - уточнил военком.

Весной и летом 2022 года в армию призвали около тысячи жителей региона. Столько же надели военную форму и в ноябре - декабре.

Ранее Андрей Сурков проинформировал, что в апреле - июле 2023 года планируется призвать немногим более, чем прошлой весной. Однако теперь, по уточненным данным, выяснилось, что количество призывников увеличится практически вдвое.