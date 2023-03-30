В регионе стартует кампания по приему детей в школы

30.03.2023 | 19:51

В учреждениях на информационных стендах и входных группах уже размещены объявления о наборе, указаны закрепленные за каждой образовательной организацией территории с адресами.

«Особенно у кого первые дети - у них очень много вопросов. Они переживают, волнуются, и мы, конечно, помогаем им», - сообщила секретарь школы № 30 г. Пензы Ольга Ситникова.

Прием документов будет осуществляться, как и ранее, в два этапа. В первую очередь - от родителей и законных представителей детей, проживающих на закрепленных за школами территориях. Есть и другие категории.

«Дети военнослужащих - по месту проживания их семей; дети, у которых уже обучаются в образовательной организации старшие братья или сестры (полнородные или неполнородные). Внеочередной прием в образовательные организации, имеющие интернат, - таким правом могут воспользоваться дети сотрудников прокуратуры, следственного комитета и судей», - объяснил начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Кирсанов.

Заявление о приме ребенка в первый класс можно подать и в электронном виде.

«Сейчас родитель может уже подготовить черновик заявления на едином портале госуслуг, а 1-го или 2-го числа, просто нажав одну кнопочку, отправить заявление в образовательную организацию», - отметил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Михаил Хромов.

При этом родители видят, сколько мест свободно.

В школе № 30 в прошлом учебном году набрали четыре первых класса и полагают, что в этом желающих будет не меньше.

«Ожидаем мы порядка 100 человек - как минимум три класса. Возможны и четыре, потому что микрорайон достаточно активно застраивается», - подчеркнул директор школы Андрей Долов.

Тем, кто по собственному желанию хочет отдать ребенка в первый класс не по территориальному принципу, придется ждать лета.

«Прием заявлений стартует 6 июля и продолжается до момента заполнения всех свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года», - рассказал Андрей Кирсанов.

Пока в региональном министерстве образования не могут назвать ожидаемое количество будущих первоклассников - оно выверяется.