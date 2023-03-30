Сетевое издание|18+|Четверг|30 мар 2023|11:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензячка предложила менять счетчики газа за бюджетные деньги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос, касающийся газового оборудования, подняла жительница Пензы Галина М. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Она считает, что замена и поверка счетчиков газа должна проводиться за счет бюджетных средств. По ее мнению, это позволит предотвратить взрывы бытового газа и визиты мошенников-лжегазовиков.

«Да и нам, простым обывателям, станет легче жить», - делает вывод пензячка.

Ответ пришел из правительства Пензенской области. В нем разъясняется, что каждый прибор учета газа подлежит как первичной поверке, которая производится на заводе-изготовителе, так и периодической - во время эксплуатации. Межповерочный интервал в большинстве случаев составляет 5, 8, 10 или 12 лет с даты первичной заводской поверки (а не с даты продажи или установки прибора учета газа).

«Абонент обязан обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки. Оплату работ по поверке счетчика осуществляет его владелец», - говорится в разъяснении.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте