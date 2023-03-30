Пензячка предложила менять счетчики газа за бюджетные деньги

30.03.2023 | 10:23

Вопрос, касающийся газового оборудования, подняла жительница Пензы Галина М. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Она считает, что замена и поверка счетчиков газа должна проводиться за счет бюджетных средств. По ее мнению, это позволит предотвратить взрывы бытового газа и визиты мошенников-лжегазовиков.

«Да и нам, простым обывателям, станет легче жить», - делает вывод пензячка.

Ответ пришел из правительства Пензенской области. В нем разъясняется, что каждый прибор учета газа подлежит как первичной поверке, которая производится на заводе-изготовителе, так и периодической - во время эксплуатации. Межповерочный интервал в большинстве случаев составляет 5, 8, 10 или 12 лет с даты первичной заводской поверки (а не с даты продажи или установки прибора учета газа).

«Абонент обязан обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки. Оплату работ по поверке счетчика осуществляет его владелец», - говорится в разъяснении.