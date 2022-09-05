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Криминал

В Пензе осудили 11 лжесотрудников газовой службы

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В Пензе огласили приговор группе из одиннадцати жителей региона, а также Вологодской области в возрасте от 25 до 34 лет. Мужчины обманывали пенсионеров, представляясь работниками газовой службы.

Преступления злоумышленники совершали с августа 2017 по июль 2019 года.

Мужчины обходили дома старой постройки, звонили в двери и, если им открывал пожилой человек, приступали к делу. Мошенники настаивали на осмотре газового оборудования, а после рассказывали о якобы предусмотренной законом обязанности граждан устанавливать навесную систему противопожарной безопасности, другими словами детекторов.

Если пенсионер упрямился и отказывался покупать оборудование, злоумышленники запугивали его штрафами, отключением газа, соблазняли скидками, которые предусмотрены для ветеранов труда или войны, инвалидов, лгали о полной компенсации государством стоимости детекторов.

«В ряде случаев злоумышленники уговаривали престарелых граждан на приобретение еще и «страховки» или «льготного листа», покупка которых якобы позволяла в дальнейшем получить полную компенсацию затрат на приобретение навязываемого товара», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Общая сумма ущерба, причиненного пензенцам злоумышленниками, превысила 700 000 рублей. Двое подсудимых возместили пенсионерам похищенное.

Суд признал мужчин виновными и приговорил к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет. Четверо аферистов будут отбывать наказание в колонии общего режима, шестерым засчитали время нахождения в СИЗО, и теперь их наказание отбыто. Один злоумышленник получил условный срок.

«Гражданские иски по делу удовлетворены в полном объеме, ущерб взыскан с осужденных в солидарном порядке», - добавила Светлана Артамонова.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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Гость||

Ну просто Пензенские пенсионеры представили , что ленивый Пензенский газпрем начал работать. Ну нет! Оказалось,что казалось.

Гость||

Встхрюкнул?


Имя: Гость
Комментарий:

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