Для оплаты расходов на общедомовые нужды могут ввести рассрочку

30.03.2023 | 11:25

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предлагает разрешить оплачивать в рассрочку сумму перерасчета платы за общедомовые нужды.

Минстрой уже разработал соответствующий проект постановления правительства с изменениями правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Если он будет принят, то у граждан появится возможность оплачивать сумму перерасчета в течение следующего года равными долями.

«По данным «ЖКХ-Контроль», суммы перерасчетов варьируются от 30 до 200 рублей за квадратный метр. Введение рассрочки этой платы должно снизить социальную напряженность», - пишет «Российская газета».

С этого года жители Пензенской области, как и другие россияне, должны в полном объеме оплачивать ресурсы, потраченные на общедомовые нужды. Перерасчет за календарный год осуществляется исходя из разницы показаний приборов учета. Если дом потребил больше ресурсов, то собственники квартир должны будут доплатить; если меньше, то жителям вернут деньги.

Первые платежки с новыми суммами жители Пензы получили в марте. Как оказалось, суммы в разных многоквартирных домах различаются. Там, где они слишком велики, управляющие компании пообещали сделать постепенный перерасчет.