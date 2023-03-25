Пензенцам разъяснили методику расчета платежей за СОИ

25.03.2023 | 16:00

Пензенцы получили счета за жилищно-коммунальные услуги и обратились к журналистам, не сумев добиться объяснений от представителей своих управляющих компаний, откуда взялся перерасчет за содержание общедомового имущества и почему прошлогоднее СОИ так дорого обходится.

«За электричество - по 360-400 рублей! Всегда находится причина, чтобы жителей поиметь», - возмутилась пензячка.

Вместе с жителями дома на Ладожской, 105, журналисты попытались разобраться в платежных документах от управляющей компании «АО «Арбековское». К сожалению, там некому было пролить свет на новые суммы в квитанциях. Пришлось обращаться за разъяснениями в министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области.

«Еще в 2017 году законодатель решил, что плата за коммунальный ресурс на СОИ (содержание общего имущества домов) будет рассчитываться исходя из норматива. В двух словах: берем показания общедомового прибора учета, если он установлен, разница между его показаниями и индивидуальных приборов - это и получается содержание общедомового имущества», - пояснил первый заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Андрей Цесарев.

В силу вступили новые правила, установленные Правительством РФ. Согласно им, перерасчет за календарный год осуществляется исходя из разницы показаний приборов учета. Если дом потребил больше ресурсов, то собственники квартир должны будут доплатить; если меньше, то жителям вернут деньги.

«С 2017 года собственники имели возможность провести собрание и принять решение, как у них будет распределяться СОИ: либо по факту каждый месяц распределять пропорционально общей площади, либо брать по нормативу. Сейчас, получается, кто в прошлые годы проводил такие собрания - они в более выгодном положении, потому что у них сколько потребил дом, столько разницы и выставляется», - сообщил Андрей Цесарев.

Суммы в разных многоквартирных домах различаются. Там, где они слишком велики, управляющие компании пообещали сделать постепенный перерасчет, обоснованность которого можно проверить. Для этого следует обратиться в министерство ЖКХ и ГЗН.