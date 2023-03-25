Сетевое издание|18+|Суббота|25 мар 2023|17:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам разъяснили методику расчета платежей за СОИ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцы получили счета за жилищно-коммунальные услуги и обратились к журналистам, не сумев добиться объяснений от представителей своих управляющих компаний, откуда взялся перерасчет за содержание общедомового имущества и почему прошлогоднее СОИ так дорого обходится.

«За электричество - по 360-400 рублей! Всегда находится причина, чтобы жителей поиметь», - возмутилась пензячка.

Вместе с жителями дома на Ладожской, 105, журналисты попытались разобраться в платежных документах от управляющей компании «АО «Арбековское». К сожалению, там некому было пролить свет на новые суммы в квитанциях. Пришлось обращаться за разъяснениями в министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области.

«Еще в 2017 году законодатель решил, что плата за коммунальный ресурс на СОИ (содержание общего имущества домов) будет рассчитываться исходя из норматива. В двух словах: берем показания общедомового прибора учета, если он установлен, разница между его показаниями и индивидуальных приборов - это и получается содержание общедомового имущества», - пояснил первый заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Андрей Цесарев.

В силу вступили новые правила, установленные Правительством РФ. Согласно им, перерасчет за календарный год осуществляется исходя из разницы показаний приборов учета. Если дом потребил больше ресурсов, то собственники квартир должны будут доплатить; если меньше, то жителям вернут деньги.

«С 2017 года собственники имели возможность провести собрание и принять решение, как у них будет распределяться СОИ: либо по факту каждый месяц распределять пропорционально общей площади, либо брать по нормативу. Сейчас, получается, кто в прошлые годы проводил такие собрания - они в более выгодном положении, потому что у них сколько потребил дом, столько разницы и выставляется», - сообщил Андрей Цесарев.

Суммы в разных многоквартирных домах различаются. Там, где они слишком велики, управляющие компании пообещали сделать постепенный перерасчет, обоснованность которого можно проверить. Для этого следует обратиться в министерство ЖКХ и ГЗН.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте