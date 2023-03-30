Депутат Госдумы разъяснил правила весеннего призыва

30.03.2023 | 13:31

Повышения призывного возраста этой весной не будет. Об этом в четверг, 30 марта, «Интерфаксу» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу», - сказал он.

По словам Картаполова, Госдума планирует рассмотреть законопроект после 17 апреля и принять в весеннюю сессию.

«Это сложный законопроект, он связан с тем, что нам необходимо получить относительно него мнения всех заинтересованных органов федеральной исполнительной власти, поэтому мы его направили в рассылку. Окончание срока предоставления отзывов - 15 апреля», - уточнил депутат.

Он пояснил, что после того, как поступят отзывы, будет сформирован текст для рассмотрения в первом чтении.

Проект закона о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года был внесен на рассмотрение в Госдуму 13 марта. Согласно тексту документа, решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе.

При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года); от 20 до 30 лет (с 1 января по 31 декабря 2025 года); от 21 до 30 лет (с 1 января 2026 года).

Также законопроект предлагает зачислять в новобранцы юношей, достигших 18-летия после 1 января 2024 года, которые пожелали пройти военную службу и подали в призывную комиссию соответствующее заявление.

В весенний призыв в Вооруженные Силы РФ, который стартует 1 апреля и завершится 15 июля, в Пензенской области планируется призвать до 2 000 человек. Весной и летом 2022 года в армию призвали около тысячи жителей региона. Столько же надели военную форму и в ноябре - декабре.