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Общество

В Бекове осужденных привлекли к работе на сахарном заводе

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В рабочем поселке Беково начал действовать новый участок исправительного центра № 1. Он расположен на местном сахарном заводе.

Федеральное казенное учреждение открылось для тех, кому судом назначено наказание в виде принудительных работ. Оно не связано с изоляцией от общества и заключается в привлечении граждан к труду на различных предприятиях. В доход государства при этом удерживается от 5 до 20 процентов заработной платы.

«Находясь в исправительном центре, осужденный получает возможность учиться и получить профессию, трудоустроиться, свободно распоряжаться заработанными денежными средствами. В отношении положительно характеризующихся осужденных возможно применение условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания», - сообщил врио заместителя начальника УФСИН России по Пензенской области Игорь Пеканов.

В новом исправительном центре могут проживать до 50 человек. На бековское предприятие ориентированы хозяйства 6 районов региона, которые выращивают сахарную свеклу, а также компании Саратовской и Тамбовской областей.

На участке исправительного центра трудятся 22 человека, по приговору направленные на исправительные работы.

«Нравится здесь, работать можно, заработная плата хорошая, наравне со всеми, обслуживающий персонал нормальный, отношение к осужденным тоже достойное, обеспечено трехразовое питание, в общежитии условия содержания тоже хорошие», - рассказал осужденный Евгений.

Всего в 2022 году начали действовать 4 новых участка исправительного центра № 1: Беково, Белинский, Кузнецк и Заречный. Основная цель расширения сети - повышение эффективности мер социальной адаптации осужденных и привлечение их к трудовой деятельности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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