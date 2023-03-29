Госдуме предложат ввести разовое списание долгов за коммуналку

29.03.2023 | 08:37

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила ввести дополнительную субсидию на компенсацию накопившихся долгов по оплате ЖКУ.

Как пишет «Парламентская газета», эти средства предназначены для того, чтобы помочь законопослушным гражданам, которые в силу каких-либо причин накопили долги по коммунальным платежам и из-за этого не могут получать государственную поддержку.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг является одним из самых распространенных способов социальной поддержки. На нее могут претендовать граждане, у которых документально подтвержденные расходы на коммуналку превышают 22% в общем доходе семьи. Льготники оплачивают квитанции, а затем получают возврат средств. Но если у человека есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, то он не может претендовать на данный вид помощи.

По мнению Светланы Разворотневой, если долги накопились по уважительной причине, то надо помочь иным способом. Она планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому нуждающиеся получат разовую выплату на покрытие долгов, обнулят их, а затем с полным правом подадут документы на жилищную субсидию.

По мнению Разворотневой, деньги на эти цели должны выделяться из региональных бюджетов. Ведь в регионы из федерального бюджета приходят средства на выплату субсидий, но их часть может оставаться неизрасходованной по той или иной причине.

«Например, люди не знают о своем праве или не собрали вовремя документы, и получается, что эти деньги «зависли». За счет таких средств и можно компенсировать долги по оплате коммунальных услуг нуждающимся», - пояснила депутат.

Светлана Разворотнева уточнила, что определить конкретные категории граждан и случаи уважительных причин для применения такой меры соцпомощи должно Правительство РФ.

Ранее сообщалось, что в механизм предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения. Региональные власти смогут самостоятельно утверждать критерии, по которым будет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на ЖКУ.