Изменились правила предоставления субсидий на оплату ЖКУ

28.03.2023 | 08:11

В механизм предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения. Теперь региональные власти смогут самостоятельно утверждать критерии, по которым будет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги.

«На местах лучше знают, какая ситуация в экономике субъекта, каков средний доход семей, а значит, смогут обеспечить людям адресный подход при выделении субсидий на оплату жилья и коммуналки», - отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина РФ 24 марта.

Он подчеркнул, что приоритет при получении такой государственной поддержки должен быть у граждан с низкими доходами.

«Правительство достаточно давно обсуждало проект этого постановления. Ведь в некоторых областях уже применяют дифференцированный тариф на оплату услуг ЖКХ ниже 22 процентов, к примеру, в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленской области. А сейчас эта мера будет всеобщей», - прокомментировала это решение «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что сейчас на жилищные субсидии претендуют граждане, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше 22% от общего дохода. Теперь власти на местах смогут устанавливать свою планку допустимой доли расходов на ЖКХ, и эта цифра может быть ниже 22%.

Кроме этого, вводятся изменения и для основания, по которым выдача субсидии будет приостановлена. В частности, льготные выплаты перестанут начислять, если получатель меры поддержки не заплатит вовремя за услуги ЖКХ. Правда, не более чем на один месяц для выяснения причин, почему сложилась такая ситуация.

В случае уважительной причины (лечения в стационаре, смерть близкого родственника, просрочка выплаты заработной платы) предоставление субсидии возобновится.