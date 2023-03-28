Сетевое издание|18+|Вторник|28 мар 2023|09:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Изменились правила предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В механизм предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения. Теперь региональные власти смогут самостоятельно утверждать критерии, по которым будет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги.

«На местах лучше знают, какая ситуация в экономике субъекта, каков средний доход семей, а значит, смогут обеспечить людям адресный подход при выделении субсидий на оплату жилья и коммуналки», - отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина РФ 24 марта.

Он подчеркнул, что приоритет при получении такой государственной поддержки должен быть у граждан с низкими доходами.

«Правительство достаточно давно обсуждало проект этого постановления. Ведь в некоторых областях уже применяют дифференцированный тариф на оплату услуг ЖКХ ниже 22 процентов, к примеру, в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленской области. А сейчас эта мера будет всеобщей», - прокомментировала это решение «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что сейчас на жилищные субсидии претендуют граждане, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше 22% от общего дохода. Теперь власти на местах смогут устанавливать свою планку допустимой доли расходов на ЖКХ, и эта цифра может быть ниже 22%.

Кроме этого, вводятся изменения и для основания, по которым выдача субсидии будет приостановлена. В частности, льготные выплаты перестанут начислять, если получатель меры поддержки не заплатит вовремя за услуги ЖКХ. Правда, не более чем на один месяц для выяснения причин, почему сложилась такая ситуация.

В случае уважительной причины (лечения в стационаре, смерть близкого родственника, просрочка выплаты заработной платы) предоставление субсидии возобновится.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте